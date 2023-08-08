Пять человек пострадали в результате ДТП в Уфе

В Уфе произошла автомобильная авария, в результате которой пострадало пять человек. Об этом 8 августа сообщает ГИБДД города в своем официальном Telegram-канале.

«По предварительным данным, 36-летний водитель автомашины «Форд Транзит», следуя по Оренбургскому тракту в районе Металлобазы, допустил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус», которая остановилась на запрещающий сигнал светофора», — сообщает ведомство.

В результате столкновения пострадало пять человек, двое из которых несовершеннолетние. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

На данный момент сотрудники ведомства продолжают работы на месте аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что в период с января по июнь 2023 года в России произошло 56 228 ДТП, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате ДТП за полгода в России погибли 5908 человек ― это на 2,9% больше, чем в 2022-м. Еще 71 046 человек получили ранения: этот показатель вырос на 3,6% год к году. Наибольшая динамика была зафиксирована в Республике Алтай (+75%).