Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына

Сотрудники следственного отдела по городу Анапе СК РФ по Краснодарскому краю предъявили обвинения 20-летней местной жительнице в убийстве трехмесячного сына. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает ведомство в Telegram-канале.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Женщина с ребенком и родителями проживала в доме на территории садового товарищества «Автомобилист».

«Когда фигурантка находилась вместе с младенцем дома, она нанесла сыну удар ножом в область груди, что повлекло смерть ребенка. После этого обвиняемая попыталась свести счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

​Родственники женщины вызвали на место экстренные службы. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка и госпитализировали подозреваемую.

В настоящее время женщина задержана следователем и находится в лечебном учреждении под охраной. Следствие настаивает на мере пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Обстоятельства преступления, а также условия содержания ребенка в семье устанавливаются.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль руководителем краевого следственного управления региона.

Ранее в этот день сообщалось, что в Санкт-Петербурге установлены мужчины, подозреваемые в совершении заказного убийства генерального директора одной из строительных компаний города. Обвинение фигурантам предъявят в ближайшее время.