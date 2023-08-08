Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве 9 августа
Мир
Эрдоган назвал Турцию ключевой страной в урегулировании конфликта на Украине
Мир
Эрдоган заверил в продолжении усилий для продления зерновой сделки
Мир
Украина призвала мировых лидеров запретить въезд атлетам из России
Спорт
Дебютный гол форварда «Локомотива» Сарвели принес команде победу над «Рубином»
Мир
Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у бельгийской компании для Киева
Мир
Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Мир
Вучич предупредил Украину о последствиях признания независимости Косово
Мир
Экс-глава МИД Австрии поселилась в селе в Рязанской области
Мир
Стано напомнил об отсутствии у ЕС полномочий по гарантиям безопасности Украине
Мир
Стычки между протестующими и полицией начались в Ереване
Мир
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $82,62
Общество
Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы

Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники следственного отдела по городу Анапе СК РФ по Краснодарскому краю предъявили обвинения 20-летней местной жительнице в убийстве трехмесячного сына. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает ведомство в Telegram-канале.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Женщина с ребенком и родителями проживала в доме на территории садового товарищества «Автомобилист».

«Когда фигурантка находилась вместе с младенцем дома, она нанесла сыну удар ножом в область груди, что повлекло смерть ребенка. После этого обвиняемая попыталась свести счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

​Родственники женщины вызвали на место экстренные службы. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка и госпитализировали подозреваемую.

В настоящее время женщина задержана следователем и находится в лечебном учреждении под охраной. Следствие настаивает на мере пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Обстоятельства преступления, а также условия содержания ребенка в семье устанавливаются.

Дети под ударом: как наказывают родителя за невольное увечье ребенка
В Башкирии отец покалечил девочку-младенца, пытаясь избить ее мать

Ход и результаты расследования поставлены на контроль руководителем краевого следственного управления региона.

Ранее в этот день сообщалось, что в Санкт-Петербурге установлены мужчины, подозреваемые в совершении заказного убийства генерального директора одной из строительных компаний города. Обвинение фигурантам предъявят в ближайшее время.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023