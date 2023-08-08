Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Инфографика

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские Хиросиму и Нагасаки. Это единственный в истории случай боевого применения ядерного оружия, унесший жизни тысяч человек.

Подготовка к удару началась еще летом 1944 года и призвана была вывести из строя Японию, которая на тот момент выступала на стороне гитлеровской Германии.

Первый взрыв произошел в Хиросиме 6 августа. Спустя три дня удар был нанесен по Нагасаки. Однако изначальной целью был город Кокура, но из-за сильной облачности американские военные решили скинуть бомбу над запасным вариантом. В тротиловом эквиваленте мощность бомб составила около 20 т.

Атака унесла жизни более 200 тыс. человек. Многие из них погибли в первые секунды, а часть скончалась в последующие несколько месяцев от лучевой болезни. Список жертв продолжает пополняться. Данные ежегодно обновляются 9 августа в годовщину трагедии.