Сильная засуха охватила несколько регионов в Испании

Более 8,5 млн человек в Испании столкнулись с нехваткой воды из-за засухи. Об этом пишет издание El País. Власти ввели ряд определенных ограничений, чтобы повлиять на ситуацию, передает телеканал «Известия». По информации газеты, в Каталонии запретили мытье авто, полив садов, ввели ограничения бытового потребления воды. В нескольких населенных пунктах также объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. В городе Малага отключили воду в душевых на пляжах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.