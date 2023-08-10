Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Эми» 18+

Режиссер: Азиф Каладиа. В ролях: Эми Уайнхаус, Лорен Гилберт, Джульетт Эшби, Ник Шимански, Гай Мут

Документальный фильм, удостоенный «Оскара». Он проливает свет на мир, в котором жила Эми Уайнхаус, через автобиографические тексты ее песен, видео из личных архивов семьи и друзей, интервью близких людей. На протяжении долгого времени велись поиски и сбор уникального материала для картины. В фильме прозвучат неизвестные треки. В него вошли кадры с юной Эми — в окружении друзей она исполняет свои первые песни.

С 10 августа в прокате

«Аманда» 18+

Фото: Charades

Режиссер: Каролина Кавалли. В ролях: Бенедетта Поркароли, Галатея Беллуджи, Джованна Меццоджорно, Микеле Брави, Моника Наппо

24-летняя Аманда живет в своем мире. Она ищет себя, друзей, копит баллы в супермаркете и почти не снимает свою вязаную жилетку. Вспомнив, что, будучи детьми, она и Ребекка проводили много времени вместе, Аманда выбирает для себя миссию — убедить ее, что они по-прежнему лучшие друзья.

10 августа в прокате

«До встречи на Венере» 16+

Фото: Pitt Street Productions

Режиссер: Хоакин Льямас. В ролях: Вирджиния Гарднер, Алекс Айоно, Роб Эстес, Исабель Серрано, Бернард Баллен

Миа — всегда в движении и на позитиве. Кайл замкнулся в себе, и, кажется, ничто не может вернуть ему вкус к жизни. Они встретились случайно, но именно тогда, когда в этом больше всего нуждались. Мии срочно необходим попутчик для поездки из Америки в Испанию, чтобы найти свою настоящую маму, и она не принимает слово «нет» в качестве ответа. Вместе их ждет незабываемое путешествие в поисках любви и смысла жизни.

С 11 августа в прокате, в онлайн-кинотеатрах

«Время расплаты» 18+

Фото: BondIt

Режиссер: Майкл Обловитц. В ролях: Мел Гибсон, Доминик Пёрселл, Кейт Босворт, Ник Стал, Ариэль Рэйсин

Том Моран — детектив, которому нечего терять. Он смертельно болен и настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Оказывается, не только он мечтает использовать систему: верхушка полиции также замешана в грязных делах. Теперь у Тома просто нет выбора: перед смертью он должен сделать нечто действительно важное для города и закона.

С 13 августа в онлайн-кинотеатре Okko

Театр

«Продавец игрушек» 6+

Фото: ramt.ru

Хореограф-постановщик: Андрей Петров. В ролях: Елизавета Корнеева, Марта Луцко, Михаил Ветров, Иван Негробов

Воронежский театр оперы и балета привозит на Летние балетные сезоны яркую приключенческую постановку на музыку Алексея Шелыгина. Действие разворачивается в наше время. Волшебная история о том, как молодой француз, потомок русских князей, отправляется на поиск фамильных сокровищ. Герои балета живут в Париже и Петербурге, работают продавцами, экскурсоводами, летают самолетами. И в канун Рождества они попадают в мир сказочных чудес.

12 августа, 12:00, 19:00, РАМТ

«Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» 18+

Фото: tagankateatr.ru

Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях: Павел Лёвкин, Константин Любимов, Петр Маркин, Лариса Долина, Екатерина Рябушинская, Дарья Авратинская, Александра Хованская, Иван Коряковский, Кирилл Янчевский

Один из главных хитов Таганки — мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Это первая в России постановка легендарного мюзикла Стивена Сондхайма. Специально для «Суини Тодда» зал полностью трансформируется: зрители оказываются «внутри» спектакля и погружаются в атмосферу Лондона XIX века.

В викторианский Лондон прибывает судно. С корабля сходит мрачный мужчина. Его не было здесь 15 лет. Когда-то его звали Бенджамин Баркер, он работал брадобреем, был женат на красавице Люси. У них была дочь Джоанна. На беду Бенджамина, красоту Люси заметил и судья Терпин. А его самого отправил на каторгу. В отчаянии жена Бенджамина совершает самоубийство, а дочь оказывается под опекой подлеца-судьи.

10, 11 августа, 19:00. 12, 13 августа, 14:00, 19:00, Театр на Таганке

«8 любящих женщин» 16+

Фото: mossoveta.ru/Елена Лапина

Режиссер: Евгений Марчелли. В ролях: Ольга Остроумова, Мария Кнушевицкая, Ольга Кабо, Анна Гарнова, Евгения Крюкова, Екатерина Гусева, Анна Михайловская, Евдокия Карева, Дарья Балабанова

Звездный состав, каскад перепадов настроений и зигзагов сюжета, блеск отточенных остроумных диалогов, а главное — парад великолепных актерских работ. Детективная история о том, как дамы трех поколений одной семьи и их домочадцы ведут самостоятельное расследование убийства главы фамилии, совершенное в канун Рождества, — увлекательна по содержанию, живописна в своей россыпи ярких эксцентричных, непредсказуемых характеров героинь и держит зрителя в напряжении до неожиданного финала.

15 августа, 19:00, Театр Моссовета

«Нездешний сад. Рудольф Нуреев» 16+

Фото: teatrviktuka.ru

Режиссер: Роман Виктюк. В ролях: Дмитрий Бозин, Людмила Погорелова, Дмитрий Жойдик, Владимир Белостоцкий, Станислав Мотырев, Анна Нахапетова, Павел Новиков, Елена Чубарова

Когда-то Роман Виктюк обещал Рудольфу Нурееву поставить о нем спектакль. Обещание режиссер выполнил, обратившись к пьесе драматурга Азата Абдуллина. Автор признался, что его сочинение не о Нурееве, танцовщик лишь служит прототипом. Эта пьеса об изгнании и признании, о великой силе духа, о таланте. Виктюк представил на суд зрителей трагическую и прекрасную судьбу художника в мире его конфликта с посредственностью, его обреченности на вечный поиск идеала.

12 августа, 19:00, Театр Романа Виктюка

Концерты

«Дороги любви» Дмитрий Харатьян 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Варшавский

Творческий вечер народного артиста России Дмитрия Харатьяна в Москве. Поклонники услышат стихи великих поэтов, песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Олега Митяева, часть из них прозвучат в неожиданной рок-обработке. В этом артисту поможет группа Cocktail project. И конечно же, ни одно выступление Дмитрия Харатьяна не обходится без исполнения песен из любимых кинофильмов.

12 августа, 21:00, Petter

День рождения группы «Северный флот» 16+

Фото: severnyflot.com

Поклонников приглашают отпраздновать день рождения группы на корабле. «Северный флот» основана в августе 2013 года музыкантами группы «Король и Шут». Александр Леонтьев, Яков Цвиркунов, Александр Куликов, Александр Щиголев, Павел Сажинов решили устроить не просто душевный праздник музыки, а полноценное трехчасовое путешествие. Большой теплоход пройдет по водам Москвы-реки максимально громко и впечатляюще. Собравшиеся на борту гости услышат самые яркие композиции за время существования группы.

11 августа, 18:30, Северный речной вокзал

Гоша Куценко и группа «ГК» 16+

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Известный актер представляет поклонникам авторский музыкальный проект. Он включает в себя театральный перформанс, поэзию и акустическую программу. Атмосферный концерт в сочетании с хорошей музыкой и душевными текстами. Мужские песни местами лиричны, местами жестки, на пластинке возникает то арт-рок и фанк, то трип-хоп и эйсид-джаз и даже рэп.

Гоша Куценко — учредитель благотворительного фонда «Шаг вместе» и единственного в России журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения».

11 августа, 20:30, «Союз композиторов»

«В свечах: шедевры классики» 6+

Фото: пресс-служба

Русские музыкальные сезоны приглашают гостей на камерные вечера классической и джазовой музыки в самых нестандартных и атмосферных местах Москвы и Санкт-Петербурга. На этот раз это будет салон отеля «Националь». На вечер он превратится в уютную концертную площадку, наполненную светом тысячи свечей. Один из самых роскошных залов — Московский — наполнится вечной музыкой Чайковского, Вивальди, Массне, Рахманинова.

13 августа, 20:00, отель «Националь»

Музеи

«Икигай. Искусство жить» 0+

Фото: centermars.ru

Мультимедийная выставка, посвященная многогранному термину Страны восходящего солнца — «икигай», обозначающему удовольствие и смысл человеческой жизни. Вся мудрость Востока заключена в двух частях одного слова: ики — жить, гай — причина. Икигай — это то, что умиротворяет, вдохновляет, делает счастливым, несмотря на жизненные трудности и невзгоды. Выставка — авторская интерпретация книги Кена Моги «Икигай. Смысл жизни по-японски» от Софьи Морозиковой, которая с помощью различных технологий на художественном языке раскрывает тонкости мудрых философских метафор.

С 11 августа до 10 ноября, ЦСИ М'АРС

«Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском» 0+

Фото: mgomz.ru

Во Дворце царя Алексея Михайловича откроется выставка, посвященная одной из главных почитательниц Коломенского в ХХ веке — великой Анне Ахматовой.

Экспозиция объединит мемориальные вещи поэтессы, архивные фотографии, а также памятники национального искусства и культуры, которые были представлены в экспозиции музея в 1950–1960-е годы, когда Анна Андреевна посещала Коломенское.

До 6 ноября, музей-заповедник «Коломенское»

«Ювелирное искусство Бурятии» 0+

Фото: пресс-служба Музея Востока

Выставка приурочена к 100-летию Республики Бурятия. В ходе экспозиции, включающей около 300 музейных предметов из коллекции Музея Востока, посетители оценят традиционные украшения, дополненные национальными костюмами, живописью и графикой художников Бурятии. Серебро и кораллы, из которых изготавливали украшения, обладали особым сакральным значением, а мастера по металлу почитались наравне с шаманами.

С 11 августа до 1 октября, Государственный музей Востока

Фестивали

II Международный детский культурный форум 6+

Фото: vk.com

Участники форума — юные таланты в возрасте от 12 до 17 лет из 89 субъектов России и девяти зарубежных стран. В программу форума включены: лекции, мастер-классы, диалоги, мастерские. На творческих сессиях дети смогут представить свои идеи экспертной комиссии. Направления, по которым будет предложено участие: «Театральное и цирковое искусство», «Хореография», «Продюсирование», «Кино и анимация», «Музыкальное искусство», «Литература и журналистика», «Музеи и изобразительное искусство». К ребятам приедут известные артисты — Юрий Башмет, Евгений Миронов, Эдгард Запашный, Егор Дружинин, Надежда Бабкина и другие.

С 10 по 12 августа, Новая Третьяковка, Западное крыло

XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» 16+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В программе фестиваля этого года около 40 картин — 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных дебютных работ. Жюри секции полнометражного кино возглавит кинорежиссер Борис Хлебников. Также оценивать картины дебютантов будут режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Ирина Розанова и продюсер Ясмина Бен Аммар.

Председателем жюри программы короткометражного кино выступит режиссер Алексей Герман – младший. Ему помогут в выборе сценарист Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова и продюсер и киновед Наталья Мокрицкая.

С 15 по 20 августа, Калининград

«Горький в парке Горького» 16+

Фото: park-gorkogo.com

10 дней, более 150 мероприятий разных форматов — шоу, концерты, премьеры спектаклей, кинопоказы, научные диспуты и более 400 артистов разных жанров. Два спектакля-променада будут доступны для посетителей парка Горького 24 часа в сутки. Специально для фестиваля созданы 13 проектов. В их числе — шоу открытия «Мерцания. Легенды о Данко» и цирковое представление «Горькийлэнд» Юрия Квятковского, серия концертов «Горький. Современники» с участием Алексея Гориболя и известных музыкантов, спектакли «Горько» Леонида Прокофьева и «Проснись» Максима Филатова, а также концерт Clowns orchestra. Особенный проект — «Фабрика счастья» Сергея Сотникова с Марией Смольниковой в главной роли. Арт-директор фестиваля — народный артист России Евгений Миронов.

С 11 по 20 августа в Москве

«Ночь заводов» 16+

Фото: park-gorkogo.com

В фестивале примут участие 18 индустриальных объектов из 16 регионов России, которые на одну ночь откроют свои двери для зрителей и проведут различные культурные мероприятия. В Москве гостей ждет Центр творческих индустрий «Фабрика». Он объединит на своих площадках современное искусство и производство. Центральным мероприятием станет «Ярмарка резидентов и художников», работающих на территории кластера. В программе: живая музыка, большая гаражная распродажа, воркшопы по кукольной анимации, экскурсии и многое другое. На фестивале выступят — группа Sanchillo Atmosphere Band, диджеи Иван Флоренский, Валерий Кононенко, Стас Modnik.

12 августа, 13:00–00:00, центр творческих индустрий «Фабрика»