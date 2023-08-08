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NASA предупредило о приближении потенциально опасного астероида к Земле
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NASA предупредило о приближении потенциально опасного астероида к Земле

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 1 км пролетит 23 августа приблизительно в 6 млн км от Земли. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Центра изучения околоземных объектов NASA.

Объект максимально приблизится к планете 23 августа, в 08:18 UTC (11:18 мск). Предварительно, минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит почти 6,1 млн км. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км.

Ученые оценивают диаметр астероида от 430 до 960 м, скорость — 14,25 км в секунду.

Данный объект, как отмечают ученые, хоть и относится к числу пересекающих орбиту Земли, но это не говорит о том, что он обязательно столкнется с планетой.

Близко к телу: астероид в 10 раз больше челябинского подошел к Земле
По данным ученых, объект 2009 PQ1 формально соответствует критериям потенциально опасного

В июле астронавт Николай Железнов спрогнозировал последствия столкновения астероида Апофис с Землей. Так, он выразил мнение, что при падении объект мог бы уничтожить сравнимую с регионом РФ территорию и вызвать гигантское цунами. По последним расчетам в отношении Апофиса, 13 апреля 2029 года он пролетит на расстоянии 32 тыс. км от Земли.

До этого, в марте, специалисты NASA сообщили, что огромный астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей. Предварительно, это может произойти ориентировочно 14 февраля 2046 года.

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