NASA предупредило о приближении потенциально опасного астероида к Земле

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 1 км пролетит 23 августа приблизительно в 6 млн км от Земли. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Центра изучения околоземных объектов NASA.

Объект максимально приблизится к планете 23 августа, в 08:18 UTC (11:18 мск). Предварительно, минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит почти 6,1 млн км. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км.

Ученые оценивают диаметр астероида от 430 до 960 м, скорость — 14,25 км в секунду.

Данный объект, как отмечают ученые, хоть и относится к числу пересекающих орбиту Земли, но это не говорит о том, что он обязательно столкнется с планетой.

В июле астронавт Николай Железнов спрогнозировал последствия столкновения астероида Апофис с Землей. Так, он выразил мнение, что при падении объект мог бы уничтожить сравнимую с регионом РФ территорию и вызвать гигантское цунами. По последним расчетам в отношении Апофиса, 13 апреля 2029 года он пролетит на расстоянии 32 тыс. км от Земли.

До этого, в марте, специалисты NASA сообщили, что огромный астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей. Предварительно, это может произойти ориентировочно 14 февраля 2046 года.