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Астроном спрогнозировал последствия столкновения с Землей астероида Апофис

Астроном: астероид Апофис достаточно большой, чтобы уничтожить какую-нибудь область России
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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После открытия астероида Апофис и наивысшей вероятности его столкновения с Землей после приближения к планете астрономы продолжают прогнозировать варианты развития событий. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов 17 июля заявил, что при падении Апофис мог бы уничтожить сравнимую с регионом РФ территорию и вызвать гигантское цунами.

«Очень серьезные [последствия], но к глобальной катастрофе это не приведет. Для того чтобы случилась глобальная катастрофа, нужно тело от 1,5 км в поперечнике. Но 300-метровые тела гарантированно долетают до поверхности Земли», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Железнов уточнил, что в сравнении с Челябинским болидом Апофис примерно в 10 раз больше в поперечнике, поэтому взрыв при его предположительном столкновении с Землей может оказаться в тысячу раз мощнее, чем от Челябинского тела, которое даже не долетело до Земли.

«Мощность взрыва будет измеряться уже десятками мегатонн — достаточно, чтобы стереть какой-нибудь штат или область. Или поднимется гигантское цунами, которое несколько раз обернется вокруг Земли. Волны будут достигать нескольких сотен метров, может, до километра. Они просто смоют всю береговую линию», — спрогнозировал он последствия падения астероида в океан.

Последние расчеты в отношении астероида Апофис, который был открыт в 2004 году, показывают, что 13 апреля 2029 года он пролетит на расстоянии 32 тыс. км от Земли. На таком отдалении примерно находятся геостационарные спутники.

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В июне Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН в своем Telegram-канале сообщал, что два крупных опасных астероида пройдут близко к Земле в середине месяца. Их размеры похожи и составляют порядка 400–800 м.

11 марта специалисты NASA сообщили, что огромный астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей. По прогнозам ученых, это может произойти ориентировочно 14 февраля 2046 года.

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