Сбившего насмерть женщину курьера заключили под стражу в Москве

Курьера, который сбил насмерть женщину на электровелосипеде в Москве, арестовали. Об этом 8 августа сообщила столичная прокуратура.

«22-летний курьер двигался на электровелосипеде по улице Нижняя Красносельская и сбил пешехода. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в медицинском учреждении», — сообщило ведомство в Telegram.

Мужчина не оказал пострадавшей помощь и уехал с места происшествия. В дальнейшем его задержали. С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне стало известно, что 32-летнюю женщину сбили, когда она переходила дорогу на Нижней Красносельской улице. Ее доставили в НИИ имени Склифосовского, где ей диагностировали закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости. 2 августа она скончалась.