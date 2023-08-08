Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики не допустил россиян до участия в чемпионате мира. В IWF утвердили делегацию нейтральных спортсменов, в число которых вошли только граждане Белоруссии, передает телеканал «Известия». Соревнования по тяжелой атлетике будут проходить в Эр-Рияде с 4 по 17 сентября.
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