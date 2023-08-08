Врач назвал главную опасность долгой работы за компьютером

Длительное нахождение за компьютером в сидячем положении грозит развитием тромбозов и, как следствие, летальным исходом. Повышенный риск этой опасной патологии существует как у тех, кто долгое время играет за компьютером, так и у тех, кто за ним работает, рассказал «Известиям» 8 августа профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета, доктор медицинских наук Дмитрий Березовский.

«Тромбоз — многофакторный патологический процесс. Еще в XIX веке врач Рудольф Вирхов выделил три причины, которые приводят к тромбозу. Во-первых, это стаз, то есть остановка крови, замедление ее тока в венах, нарушение самой свертываемости крови. Мы от своих далеких предков унаследовали, что у нас свертывающая система крови работает намного мощнее, чем противосвертывающая», — рассказал Березовский.

Он отметил, что у человека, который находится в сидячем положении долгое время, происходит сдавливание сосудов, остановка, замедление тока крови, что располагает к тромбозу. В связи с этим также есть такое понятие, как «тромбоз путешественника» — когда человек длительное время, например, 7–8 часов находится в сидячем положении в самолете.

«Происходит тромбоз нижних конечностей. Тромб отрывается, попадает по большому кругу кровообращения в полость сердца, а оттуда в сосуды малого кровообращения и человек погибает», — предупредил врач.

Во-вторых, по его словам, большое значение имеет наследственная предрасположенность к повышенному тромбообразованию. Наиболее популярные гены свертывающей системы крови — FII и FV. Наличие этой мутации усиливает образование тромбоза, когда есть один из внешних предрасполагающих факторов. Например, длительное сидение.

Также врач обратил внимание, что киберспорстсмены и вообще люди, занятые умственной работой, часто пьют много кофе, чтобы взбодриться.

«Кофе повышает уровень аминокислоты — гомоцистеина. Повышенная концентрация в плазме крови этой аминокислоты очень пагубно влияет на клетки, которые образуют внутренний слой сосудов, — эндотелиальные клетки. Они обладают уникальной функцией: могут синтезировать вещества, которые обладают свертывающими (прокоагулятнтными) и противосвертывающими (антикоагулянтными) свойствами. Гомоцистеин как раз усиливает прокоагулянтные свойства эндотелия этих сосудов», — объяснил Березовский.

Людям, занятым сидячей работой, он посоветовал употреблять фолиевую кислоту, которая содержится в любых растениях зеленого цвета (лук, петрушка, укроп).

«Меньше сидите, меньше пейте кофе: не более двух-трех чашек в день. Никто не отменял производственную гимнастику на пять минут после часа работы. Старайтесь больше ходить, именно ходить, не стоять», — подытожил специалист.

В январе врач-хирург, врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Геворг Тадевосян рассказал «Известиям», что у сотрудников, работающих на удаленке, повышается риск развития тромбоза.