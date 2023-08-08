Региональный режим ЧС ввели в ЯНАО из-за лесных пожаров

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Об этом сообщает департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО.

«На Ямале объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Все государственные органы и ведомства перешли на усиленный режим работы, чтобы предотвратить угрозу жилым районам, объектам экономики и энергетики», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на территории региона действуют 22 лесных пожара общей площадью более 3 тыс. га. Наиболее сложная ситуация складывается в Надымском, Пуровском, Ямальском и Красноселькупском районах, пишет ИА «Ура.ру».

В тушении задействованы более 400 человек, в том числе сотрудники «Ямалспаса» и «Лесов Ямала», летно-десантная группировка МЧС ЯНАО. Привлечены три вертолета Ми-8, самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Последний работает на территории Надымского района.

Кроме того, в ЯНАО прибыли пожарные бригады из других регионов. Из Тюменской области приехала группа из 21 пожарного, из Иркутска — 53 человека. Они тоже примут участие в тушении пожаров в Надымском районе. Привлечены и 50 десантников лесопожарного центра Архангельской области.

Угрозы населенным пунктам нет, подчеркивают в департаменте природных ресурсов и экологии.