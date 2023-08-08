Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на трассе в Курганской области

В Шадринском округе Курганской области в результате наезда иномарки погиб мужчина. Об этом сообщает региональное УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла около полуночи 7 августа на 207-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. Предварительно установлено, что 34-летний водитель Nissan Tiida сбил 42-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу автомобильному движению.

В результате наезда пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «Ура.ру». Обстоятельства устанавливаются.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зафиксировано 13 ДТП, в которых один человек погиб и двое пострадали.

2 августа сообщалось, что суд в Иркутской области вынес приговор 43-летнему водителю из города Тайшета за пьяный наезд на женщину-пешехода. Женщина получила травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.