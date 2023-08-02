Жителю Приангарья вынесли приговор за пьяный наезд на женщину-пешехода

Суд в Иркутской области вынес приговор 43-летнему водителю из города Тайшета за пьяный наезд на женщину-пешехода. Об этом сообщают пресс-службы региональных ГУ МВД и прокуратуры.

Авария произошла в ноябре 2022 года на улице Суворова. Возле одного из домов автомобилист сбил женщину и скрылся с места происшествия.

В результате женщина получила различные травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, уточняет ИА IrkutskMedia.

Суд признал водителя виновным по п. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В последующие два с половиной года он не имеет права садиться за руль.