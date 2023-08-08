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В Турции сообщили о повреждении 15 тыс. т продовольствия после взрыва в Дериндже
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В Турции сообщили о повреждении 15 тыс. т продовольствия после взрыва в Дериндже

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Фото: REUTERS/Burak Ceylan
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Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 8 августа сообщила о повреждении 20% запасов продовольствия после взрыва в турецком порту Дериндже.

Таким образом пострадало порядка 15 тыс. т зерна.

Вместе с тем в администрации назвали домыслами распространившуюся в СМИ информацию об уничтожении 8 млн т зерна, поскольку всего в порту хранилось 75 тыс. т.

7 августа произошел взрыв на одном из элеваторов с зерном в Дериндже в Мраморном море. Некоторые эксперты предположили, что пыль, скопившаяся со временем в силосах, где лежат тонны зерна, могла, по предварительным данным, спрессоваться и спровоцировать взрыв.

Также власти Турции рассматривают версию о диверсии в качестве причины взрыва. Однако глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал отметил, что такой вариант маловероятен.

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