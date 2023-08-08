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Анкара не исключила версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже
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Анкара не исключила версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже

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Фото: соцсети
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Власти Турции рассматривают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже. Об этом 8 августа сообщил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал.

При этом глава зернового совета указал, что такой вариант маловероятен.

«Это портовая территория, и никто, кто не прошел тест на безопасность, не может войти, будь то государственный чиновник или сотрудник. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность [диверсии] рассматривается как более слабый вариант», — поделился Гюльдал.

Он также отметил, что планируется тщательное расследование по данной ситуации с целью установить точную причину взрыва. По его словам, также были проверены камеры видеонаблюдения, но запись не показала ничего подозрительного.

Взрыв прогремел ранее, 7 августа, в этот день около трех часов дня. Как уточнил мэр Дериндже Зеки Акгюль, взрыв произошел на одном из элеваторов с зерном.



Глава Зернового совета отмечает, что в Турции это первый в истории взрыв такого масштаба. Он также отметил потери на складе. По оценкам, 60 скважин и 13 элеваторов пострадали от взрыва. Общая вместимость этих элеваторов составляет 95 тыс. т. В них находилось 75 тыс. т урожая пшеницы и ячменя.

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Ранее, 7 августа, сообщалось, что причиной взрыва на элеваторе в турецком порту в Дериндже стала детонация зерновой пыли. В результате происшествия пострадали 13 человек.

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