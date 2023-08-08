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Учивший собаку стрелять мужчина получил срок

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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Житель Новосибирска, самостоятельно собирающий оружие, был осужден по статье о незаконном изготовлении и хранении оружия. Об этом 8 августа сообщила прокуратура Новосибирской области.

«Кировским районным судом г. Новосибирска вынесен приговор в отношении ранее несудимого 55-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка орудия, основных частей огнестрельного орудия), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление орудия)», — сообщает ведомство.

На суде виновный раскаялся и рассказал, что оружие ему было необходимо для охоты. Также с этой же целью он учил свою собаку стрелять. Следствие установило, что с 2020 по 2022 год осужденный незаконно приобретал необходимые для оружия части и изготавливал различные пистолеты и винтовки.

Суд назначил виновному шесть с половиной лет лишения свободы без права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, ношением оружия на срок три года. Данное наказание суд постановил исполнять условно четыре года. Кроме того, виновному будет необходимо выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

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Ранее, 15 июля, сообщалось о том, что вступил в силу закон, разрешающий аренду специального оружия для охоты. Кроме того, срок действия разрешения на ношение и использование гражданином РФ охотничьего оружия теперь составляет пять лет, а разрешения на его передачу иностранцу — 90 дней.

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