В аэропорту Мирного при посадке разорвало шасси самолета Ан-24

У грузового самолета Ан-24 разорвало шасси при посадке в аэропорту города Мирного в Якутии. Об этом 8 августа сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«8 августа при посадке воздушного судна Ан-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту Красноярск — Мирный — Магадан, произошел разрыв пневматики правой стойки шасси», — сообщило ведомство в Telegram.

В момент происшествия на борту находились три члена экипажа. Никто из них не пострадал. Самолет отбуксировали к месту стоянки.

«Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

23 июля источник «Известий» рассказал, что у самолета компании «Аэрофлот» при заходе на посадку в Шереметьево лопнуло колесо. Как уточнили в авиакомпании, после штатной посадки самолета, выполнявшего рейс SU1893 Бишкек — Москва, на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси. При этом воздушное судно самостоятельно зарулило на место стоянки.