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Резидент «Открытых студий» на «Винзаводе» рассказал о трехмерной мастерской

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Девять участников девятого сезона проекта «Открытые студии» на «Винзаводе» показали результаты работы, за ходом которой могли понаблюдать все желающие. Художники нового поколения создают трехмерные пространства и приглашают в соавторы нейросеть, узнали «Известия».

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Идея программы «Открытые студии» в том, чтобы молодые художники, прошедшие отбор, получили пространство для работы и реализации своих проектов. Созданные в этом пространстве произведения составили новую выставку.

Посетители арт-кластера на «Винзаводе» могли зайти в помещение «студий» и понаблюдать за происходящим там — без какой-либо предварительной договоренности и согласования с авторами.

По словам ментора девятого сезона «Открытых студий» Леры Конончук, каждому художнику был выделен уголок из двух или трех стен, каждый делал что-то свое. Здесь есть почти традиционная станковая живопись, поданная не совсем привычно.

Художник Саян Байгалиев запечатлел свою мастерскую, заняв три стены и создав трехмерный эффект. Заходя в инсталляцию «Внутри пространства, в котором я живу», зритель оказывается в окружении изображений фрагментов интерьера, будто увиденного одновременно с разных ракурсов.

«Когда смотришь в калейдоскоп, то видишь одни и те же предметы, но каждое движение меняет общую картинку. Так и здесь. Идея была в том, чтобы сделать трехмерную живопись. В инсталляции нет одной точки, с которой надо смотреть. Под разным углом изображение будет разное», — объяснил «Известиям» Саян Байгалиев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рисуй, пока молодой: что показали художники в открытых студиях

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