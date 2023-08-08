На площадке «Мой район» в Лужниках открыли горку зимних видов спорта

На площадке «Мой район» Московского урбанистического форума-2023, который проходит в Лужниках, открыта горка зимних видов спорта. Об этом рассказали в пресс-центре мероприятия.

Катание под руководством тренеров на специальном всепогодном покрытии для всех участников проводится бесплатно.

Горка зимних видов спорта «Путешествие в Рождество» разделена на несколько зон. Зона катания на сноуборде имеет отдельный участок для новичков, которые учатся стоять на доске под руководством профессиональных инструкторов. Тренировка продолжается не менее часа, что позволяет начинающим освоить необходимые навыки, чтобы самостоятельно держаться на доске. Вторая часть зоны сноуборда предназначена для профессионалов. Она снабжена трамплинами и перилами, где мастера могут оттачивать сложные приемы катания. Сюда можно приходить со своим оборудованием.

Также на горке «Путешествие в Рождество» можно покататься на тюбинге. Зона катания на «ватрушках» доступна как для взрослых, так и для детей. Трасса предусматривает все необходимые меры безопасности. Тюбинги и защитные шлемы участникам также выдаются бесплатно.

По выходным в зоне для сноуборда проходят выступления профессиональных райдеров и лучших спортсменов России, которые демонстрируют публике сложные трюки, включая скольжение по перилам (джибинг) и сальто на трамплине.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.