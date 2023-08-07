Реклама
Прямой эфир
Общество
Кравцов рассказал о роли новых учебников истории в борьбе с фейками
Спорт
Футболист Неймар летом намерен уйти из ПСЖ
Мир
В Одесской области для отдыхающих откроют морские пляжи
Наука и техника
Опубликовано видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Интернет и технологии
Почта Mail.ru запустила новый домен
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 95 рублей
Общество
Умер российский художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Мир
Пекин заверил Москву в беспристрастной позиции по Украине
Мир
Адвокат бывшего премьера Пакистана пожаловался на условия его заключения
Политика
РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»
Общество
Мединский объяснил наличие в новых учебниках по истории главы про СВО
Мир
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus
Общество
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ

Боец MMA Турхо задержан за выбивание долгов под видом сотрудника ФСБ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция в Москве задержала бойца MMA Ибрагима Дакаева, известного по прозвищу Турхо, за то что он выбивал долги под видом сотрудника ФСБ, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил источник «Известий».

«23-летний Дакаев вместе с приятелем пришел к мужчине выбивать долги. Для убедительности мужчины взяли с собой пистолет и поддельные удостоверения сотрудников ФСБ. Вымогатели избили мужчину и заставили его перевести бывшей жене 75 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

Потерпевший написал заявление в полицию, предположив, что так называемых вышибал к нему направила его бывшая супруга, которая осталась недовольна расставанием.

Дакаева с товарищем задержали накануне утром. Выяснилось, что мужчины и раньше привлекались к административной ответственности. Кроме того, задержан еще один их сообщник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 с. 333 УК РФ о самоуправстве. Задержанным грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Займ наших: россиян хотят защитить от коллекторов с помощью приставов
Правительственная комиссия одобрила инициативу Минюста о расширении возможностей ФССП

Ранее, в середине июня, жителю Москвы трое молодых людей сожгли по ошибке входную дверь в квартиру, перепутав адрес должника. Также к ручке сгоревшей двери была привязана граната, о чем очевидцы сообщили в полицию. Злоумышленники за деньги согласились на предложение малознакомого им мужчины совершить преступление. Обвиняемые арестованы, ведется следствие.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023