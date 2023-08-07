Боец MMA Турхо задержан за выбивание долгов под видом сотрудника ФСБ

Полиция в Москве задержала бойца MMA Ибрагима Дакаева, известного по прозвищу Турхо, за то что он выбивал долги под видом сотрудника ФСБ, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил источник «Известий».

«23-летний Дакаев вместе с приятелем пришел к мужчине выбивать долги. Для убедительности мужчины взяли с собой пистолет и поддельные удостоверения сотрудников ФСБ. Вымогатели избили мужчину и заставили его перевести бывшей жене 75 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

Потерпевший написал заявление в полицию, предположив, что так называемых вышибал к нему направила его бывшая супруга, которая осталась недовольна расставанием.

Дакаева с товарищем задержали накануне утром. Выяснилось, что мужчины и раньше привлекались к административной ответственности. Кроме того, задержан еще один их сообщник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 с. 333 УК РФ о самоуправстве. Задержанным грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее, в середине июня, жителю Москвы трое молодых людей сожгли по ошибке входную дверь в квартиру, перепутав адрес должника. Также к ручке сгоревшей двери была привязана граната, о чем очевидцы сообщили в полицию. Злоумышленники за деньги согласились на предложение малознакомого им мужчины совершить преступление. Обвиняемые арестованы, ведется следствие.