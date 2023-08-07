Пешеход погиб в результате наезда автобуса в Орле

В Орле в результате наезда автобуса «ПАЗ» погиб 23-летний молодой человек. Об этом сообщает региональное УГИБДД России.

Авария произошла 6 августа на Наугорском шоссе в районе дома № 42. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил мужчину 2000 года рождения, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда молодой человек получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет InfoOrel.ru. Обстоятельства устанавливаются.

В тот же день в Москве водитель иномарки на большой скорости сбил семилетнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Мальчик скончался в карете скорой помощи, водитель с места происшествия скрылся. Как выяснилось позже, он находился в состоянии алкогольного опьянения.