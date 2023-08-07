Участие в саммите БРИКС в ЮАР подтвердили делегации 34 стран

34 государства подтвердили свое участие в предстоящем саммите БРИКС в Йоханнесбурге, сообщила в понедельник, 7 августа, министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор на брифинге, посвященному грядущей встрече объединения.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отправил приглашения на встречи в рамках саммита лидерам 67 стран Африки и «глобального Юга», а также 20 представителям организаций, в том числе генсеку ООН Антониу Гутерришу, сказала она.

В рамках брифинга Пандор также сообщила, что на саммите будет рассмотрен вопрос расширения БРИКС, и уточнила, что формальные заявки на вступление в объединение подали 23 государства.

«Как председатель БРИКС, ЮАР будет вести на саммите переговоры о модели расширения и его принципах и критериях. Мы постепенно движемся к консенсусу по вопросам расширения БРИКС и надеемся, что он будет достигнут на саммите», — сказала глава южноафриканского МИДа, ее слова транслировались в YouTube.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В ЮАР очно представлять Россию будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это не помешает полноценному участию главы российского государства в переговорах.