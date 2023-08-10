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В сети появилось реалити-шоу о восстановлении Донбасса московскими специалистами

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Фото: vk.com/moscowdonbass
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В интернете стартовало документальное реалити-шоу «Дом. Хроника восстановления», которое посвящено участию московских специалистов в восстановлении новых регионов России. Герои шоу — простые работники Комплекса городского хозяйства столицы, приехавшие трудиться в города Донбасса.

Москва и новые российские регионы более года назад подписали соглашение о сотрудничестве. Главной задачей гуманитарной помощи Донецку стало восстановление экономики, жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта и жилого фонда. Уже летом — осенью 2022 года бригады из Москвы подготовили к зимнему сезону свыше 700 объектов, в работе приняло участие более 2000 человек.

Сегодня на странице проекта «ВКонтакте» можно увидеть первые два ролика о столичных мастерах, которые обеспечивают жителей Донбасса водой, электричеством и газом, познакомиться с теми, кто приехал помогать дончанам, услышать, что именно сподвигло их на это. Это специалисты «Мосгаза», которые не только участвовали в газификации жилых и общественных зданий Донецка, но и вновь зажгли в городе Вечный огонь.

Реалити «Дом. Хроника восстановления» о том вкладе в восстановление Донбасса, который сделали москвичи. Так, на счету одного из героев первых роликов — мастера по ремонту и обслуживанию газопроводов низкого давления АО «Мосгаз» Александра Матюхова — ремонт и восстановление и двух школ, трех детских садов и десяти котельных в Донецке.

Как отмечают создатели, проект стремительно набирает популярность, вызывая интерес у большого числа пользователей соцсетей. Уже в самое ближайшее время на странице проекта появятся новые выпуски, посвященные труду москвичей в помощь Донбассу

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