Россияне подали более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ

Более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано россиянами через «Госулуги». Об этом 7 августа сообщили Минцифры РФ в своем официальном Telegram-канале.



«Единый день голосования пройдёт 10 сентября. В нём можно принять участие онлайн — с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подав заявление на Госуслугах. Этой возможностью воспользовались уже более 400 тыс. человек», — пишет ведомство.



Согласно статистике, больше всего заявлений было подано в Московской, Псковской, Воронежской и Нижегородской областях, а также в Алтайском крае. Министерство также сообщает, что проголосовать онлайн можно на выборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов и органов местного самоуправления. По словам ведомства, дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые.



Чтобы участвовать в электронном голосовании, нужно подать заявление на портале госуслуг. Ведомство также просит быть внимательными и учесть, что данные в учётной записи должны совпадать с данными регистра избирателей ЦИК России.



Уточняется, что приём заявлений продлится до 4 сентября 23:59 МСК, за исключением Свердловской (до 5 сентября 23:59 МСК), Челябинской и Томской областей (до 6 сентября 23:59 МСК).



Осенью в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы. Единый день голосования (ЕДГ) назначен на 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов, также состоятся выборы глав 21 региона.



Кроме того, выборы предстоят и для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Жителям нужно будет выбрать состав парламентов. Это будет первая избирательная кампания в этих регионах после их вхождения в состав России.