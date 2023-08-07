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Врач перечислила самые полезные для мозга и памяти продукты

Врач Кощлова: жирная рыба, орехи, яйца и шоколад очень полезны для мозга и памяти
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Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann
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Нередко проблемы с памятью и вниманием у людей всех возрастов возникают из-за несбалансированного питания, и, как следствие, дефицита витаминов и минералов. Нехватка ряда веществ может привести к более серьезным проблемам, например, болезни Альцгеймера у взрослых или задержкам развития у детей. О том, какие продукты улучшают работу мозга и память «Известиям» 7 августа рассказала заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова.

Как отметила доктор, секрет улучшения когнитивных функций зачастую кроется в правильном питании.

«Такие виды рыбы как сельдь, скумбрия и лосось являются отличным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые не только улучшают функционирование мозга, но и способствуют укреплению и очищению сосудов, нормализации артериального давления и предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. Включение жирной рыбы в рацион питания может значительно улучшить вашу память и обмен веществ», — рассказала Козлова.

Также, по ее словам, отличный источник омега-3 — это льняное масло. Особенно для тех, кто предпочитает растительные продукты. Оно содержит значительную долю полиненасыщенных жирных кислот, которые способствуют укреплению памяти.

Умеренное потребление шоколада также оказывает благоприятное воздействие на мозг, подчеркнула специалист.

«Темный шоколад тоже может быть полезным для вашего мозга. Он содержит антоциан и флаванол, которые улучшают работу кровеносных сосудов и увеличивают приток крови к мозгу. В результате мозг получает дополнительное питание, что способствует его бодрости и эффективности, а также улучшению памяти», — добавила врач.

Кроме того, она напомнила, что куриные яйца богаты витаминами группы В, которые играют важную роль в здоровье мозга.

«Яйца помогают предотвратить развитие деменции у пожилых и улучшают память и концентрацию у молодых людей. Холин, содержащийся в желтке яйца, является необходимым для нормального функционирования нервной ткани», — объяснила врач.

Также специалист призвала не забывать об орехах в своем рационе, которые являются «настоящим кладезем» питательных элементов для головного мозга.

«Орехи содержат мелатонин, магний и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют улучшению когнитивных функций. Витамин Е, содержащийся в орехах, помогает бороться со свободными радикалами, снижает воспаления в организме и может замедлить развитие болезни Альцгеймера. Употребление нескольких грецких орехов в день поможет значительно повысить качество работы головного мозга», — сообщила Козлова.

Резюмируя всё вышесказанное, она отметила, что насыщенный питательными веществами и сбалансированный по калорийности рацион является оптимальным подходом для поддержания здоровья не только мозга, но и всего организма. При этом врач призвала не забывать, что чрезмерное употребление даже самых полезных продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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28 июля эксперты в области питания перечислили продукты, влияющие на когнитивные функции человека, которые, в свою очередь, зависят от повседневного рациона. К ним относятся темная листовая зелень, авокадо, оливковое масло, орехи, розмарин, мята, шафран и морепродукты.

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