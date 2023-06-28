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Эксперты перечислили улучшающие память продукты

«Ридус»: авокадо и ягоды помогут улучшить память
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Эксперты перечислили продукты в рационе, которые влияют на когнитивные функции человека. По словам специалистов, когнитивные функции, в том числе и память, зависят от ежедневного рациона.

Как отмечает «Ридус» во вторник, 27 июня, для улучшения памяти следует добавить в рацион пищу растительного происхождения, богатую фитонутриентами, которые могут предотвратить развитие множества заболеваний.

К таким продуктам эксперты отнесли авокадо, богатое мононасыщенными жирами. Они положительно влияют на здоровье мозга, сердца и сосудов, поскольку снижают «плохой» холестерин. Также полезны ягоды, особенно виноград и черника, поскольку они защищают мозг от вредного воздействия окислительного стресса, предотвращают преждевременное старение клеток и развитие деменции.

Кроме того, в рационе должны присутствовать овощи, в частности, темная листовая зелень (шпинат, брокколи, руккола, мангольд, капуста кале) и свекла. листовые овощи содержат фолиевую кислоту, улучшающую память и уменьшающую воспаление в мозгу. Свекла же богата полезными нитратами, которые расширяют кровеносные сосуды.

Помимо этого, для улучшения памяти полезны цельнозерновые продукты, восполняющие запас глюкозы, рыба и морепродукты. Лучше отдавать предпочтение жирным сортам рыбы — лососю, форели, скумбрии, сельди и сардине. Они богаты кислотами омега-3, которые могут улучшить память при употреблении их в пищу всего два раза в неделю. Среди морепродуктов эксперты выделили мидии, устрицы, креветки, раков, омаров и моллюсков, поскольку они являются источниками витамина В12: он предотвращает потерю памяти с возрастом.

Также положительно на работу мозга влияют оливковое масло, орехи и кунжут. Последний — источник тирозина, который используется для производства дофамина, необходимого для хорошей работы памяти и повышенного внимания.

Также к полезным продуктам специалисты отнесли розмарин, мяту и шафран. Шафран хорошо влияет на память людей с болезнью Альцгеймера и деменцией, а розмарин и мята увеличивают приток крови к мозгу, улучшая концентрацию и память.

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23 июня врач-диетолог, терапевт, д.м.н. Маргарита Королева рассказала «Москве 24», что кофе стимулирует мозговую деятельность. По словам специалиста, кофе помогает поддерживать когнитивную функцию на хорошем уровне и улучшает память за счет усиления кровообращения и улучшения микроциркуляции. Королева посоветовала в день пить одну-две чашки кофе между приемами пищи, пишет RT. В избытке кофе мешает усваиваться целому ряду полезных микроэлементов, уточняет телеканал «360».

Врач предупредила, что людям с нарушением ритма сердца и гипертонией лучше отказаться от кофе.

В сентябре прошлого года врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, какие заболевания оказывают влияние на память. По его словам, к изменениям памяти могут приводить сахарный диабет, заболевания сердца и эндокринной системы.

В 2020 году рефлексотерапевт Игорь Орлов рассказал, что для поддержания головного мозга в продуктивном состоянии необходимо постоянно снабжать его кислородом. Эксперт объяснил, что к нарушению мозгового кровообращения и, следовательно, головным болям, замедленной реакции и проблемам с памятью приводят большая нагрузка, стресс и переутомление. Для того чтобы этого избежать, врач посоветовал делать массаж определенных частей тела, связанных с мозгом, например, ушей и особенно — мочки уха. Также можно сделать массаж головы в области волос, а также поможет массаж пальцев рук, кистей и стоп, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на экспертов сообщил, что для тренировки памяти работают такие способы, как ходьба пешком, чтение не менее часа в день, употребление в пищу клетчатки, изучение иностранных языков.

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