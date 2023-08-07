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Депутат предложил разрешить СМИ указывать гражданство преступника

Депутат Диденко предложил разрешить СМИ указывать гражданство преступника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Средствам массовой информации предлагают разрешить указывать гражданство и национальность преступника. Как выяснили «Известия» 7 августа, такой законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подготовлен к внесению в Госдуму (ГД) главой комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексеем Диденко.

«Преступность среди мигрантов продолжает расти не первый год. В 2022 году Следственный комитет РФ возбудил 4231 уголовное дело против иностранцев, что почти в три раза больше чем в 2021 году. Статистика МВД тоже неутешительная: в 2022 году иностранцами совершено 40,2 тыс. преступлений — плюс 10,3% по сравнению с прошлым годом», — заявил «Известиям» парламентарий.

При этом парламентарий также предлагает оставить возможность запрета публикации таких сведений, если такое решение будет принято судом или материалы дела будут засекречены.

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Ранее, 23 июля, в МВД России предоставили статистику, согласно которой в целом за первые шесть месяцев 2023 года более 10,5 тыс. человек стали жертвами преступлений в РФ, что на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее.

20 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что показатель раскрываемости убийств и покушений в России достиг исторического максимума и составил 99%.

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