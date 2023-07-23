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В России жертвами преступлений за полгода стали 10,7 тыс. человек

МВД: В России жертвами преступлений за полгода стали 10,7 тыс. человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Более 10,5 тыс. человек стали жертвами преступлений в России за первые шесть месяцев 2023 года, что на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее. Это следует из материалов статистики МВД России, которые были опубликованы на официальном сайте ведомства.

Всего за период с января по июнь 2023 года зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений — на 2,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 субъектах Российской Федерации, снижение — в 51 субъекте», — сказано в материалах.

Четыре преступления из пяти (82,7%) были зарегистрированы в городах и поселках городского типа — 813,1 тыс., добавили в МВД.

Всего за первое полугодие 2023 года были убиты или погибли 10,7 тыс. человек, что на 2% меньше, чем годом ранее, здоровью 16,3 тыс. человек причинен тяжкий вред (на 1% меньше).

«Больше половины (58,8%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, почти каждое четвертое (22,3%) — в состоянии алкогольного опьянения, каждое сорок первое (2,4%) — несовершеннолетними или при их соучастии», — говорится в материалах ведомства.

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Ранее, 20 июля, МВД отметило рост числа киберпреступлений. Сообщалось, что зарегистрировано 318,5 тыс. преступлений, что на 27,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в этот день официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что показатель раскрываемости убийств и покушений в России достиг исторического максимума и составил 99%. По словам Волк, подразделения МВД решают поставленные задачи, несмотря на нехватку личного состава.

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