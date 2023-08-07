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Команда «Известий» поучаствовала в медиарегате МТРК «Мир»

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Фото: МТРК «Мир»
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Нешуточные страсти развернулись в рамках медиарегаты от МТРК «МИР», команда «Известий» показала сплоченность и отличную командную работу. Несмотря на нехватку опыта, «Известия» заняли почетное четвертое место и прослыли самыми азартными участниками регаты.

В Москве состоялась ежегодная медиарегата. МТРК «Мир» в честь 30-летия телеканала и радиостанции «МИР» организовала большую медиарегату. Поучаствовать в гонке пригласили журналистов из «Известий», агентства ТАСС, «Комсомольской правды», «Аргументов и Фактов», телеканала «Москва 24», «Вокруг ТВ» и Sostav.ru.

По итогам соревнований экипаж «Известий» в волевой борьбе занял почётное четвертое место. Победителями стала команда «Аргументов и Фактов», серебро — у телеканала «МИР», а бронза — у медиагруппы «Комсомольская правда».

Все участники «МИРовой» регаты смогли не только посоревноваться в дружеской обстановке, но и сблизиться со своими коллегами. Регата — командный вид спорта, в котором важны взаимопонимание, умение быстро и четко принимать правильные решения, то есть навыки, необходимые и в профессии журналиста.

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