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Крыша торгового центра загорелась в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожар произошел в торговом центре в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщил 7 августа источник «Известий».

Возгорание произошло в здании по адресу: Островецкое шоссе, 12.

Горит кровля, огнем охвачено 200 кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

Накануне пожар вспыхнул в подмосковном Дмитрове. Загорелась фабрика спорттоваров. Огнем было охвачено до 1 тыс. кв. м. В тот же день возгорание было ликвидировано.

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