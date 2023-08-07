Крыша торгового центра загорелась в Подмосковье

Пожар произошел в торговом центре в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщил 7 августа источник «Известий».

Возгорание произошло в здании по адресу: Островецкое шоссе, 12.

Горит кровля, огнем охвачено 200 кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

Накануне пожар вспыхнул в подмосковном Дмитрове. Загорелась фабрика спорттоваров. Огнем было охвачено до 1 тыс. кв. м. В тот же день возгорание было ликвидировано.