В МЧС сообщили о ликвидации пожара в подмосковном Дмитрове

Возгорание в подмосковном городском округе Дмитров, селе Синьково ликвидировано. Об этом 7 августа сообщили в МЧС России в Telegram-канале.

Информации о пострадавших и масштабе разрушений не приводится.

Сообщение о пожаре на фабрике спортивных товаров в подмосковном Дмитрове в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило накануне в 13:00. Площадь возгорания на тот момент составляла 500 кв. м.

Позднее в тот же день в МЧС РФ сообщили об увеличении площади возгорания до 1 тыс. кв. м. В ведомстве указали, что к тушению возгорания привлечены 68 человек и 14 единиц техники.

Прокуратура Московской области в Telegram-канале уточнила, что пожар начался в магазине спортивного инвентаря. Была угроза распространения огня на расположенное рядом здание фабрики спортивных товаров. Причины возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.