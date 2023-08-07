Три человека погибли после столкновения двух вертолетов во время тушения пожара в Южной Калифорнии

Три человека погибли после столкновения двух вертолетов во время тушения пожара в Южной Калифорнии

2023-08-07 11:30:40

2023-08-07 11:30:40

2023-08-07 11:30:40

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