Первый в РФ центр беспилотных авиационных систем создадут в Самаре

В Самаре появится научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». На площадке проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирске подписаны необходимые документы о его создании. Самарский кластер БАС будет работать на базе этой компании.

Протокол учредителей компании подписали председатель совета Фонда Платформы Национальной технологической инициативы Дмитрий Песков, гендиректор разработчика БАС «Транспорт Будущего Самара» Юрий Козаренко и директор Центра инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области — управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

НПЦ должны зарегистрировать в конце августа, пишет НИА «Самара». Помимо общей координации деятельности кластера БАС, он будет отвечать за проведение научных исследований, разработку и адаптацию технологий, а также серийное производство для рынка как самих беспилотников, так и их структурных элементов. Также НПЦ займется разработкой нормативно-правовой базы для прикладного бизнес применения БАС на всей территории России.

По словам гендиректора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко, самарский кластер по производству БАС, созданный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, предполагает практически 100% локализацию всей производственной цепочки в регионе, включая проведение летных испытаний, разработку концепций коммерческого применения и техническое обслуживание беспилотных авиасистем.

В свою очередь глава региона подчеркнул, что для исполнения поручения президента Владимира Путина проект будет реализован в рекордные сроки. Строительство производственной площадки планируется завершить в декабре.

Агентство уточняет, что на заводе «Транспорт будущего» в ОЭЗ «Тольятти» будут выпускать агродроны, грузовые беспилотники и модельный ряд более легких БАС массой до 30 кг, а также набор компонентов БАС для всего российского рынка.

Ранее, 13 июня президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября.