В Санкт-Петербурге мужчина напал на подростков со страйкбольной гранатой

В Санкт-Петербурге мужчина напал на подростков со страйкбольной гранатой

2023-08-07 10:36:06

2023-08-07 10:36:06

2023-08-07 10:36:06

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