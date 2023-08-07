Минсельхоз перечислил факторы роста цен на индейку

Увеличение цен на индейку зависит от сезона, роста спроса, а также производственных издержек. Об этом 7 августа рассказали в пресс-службе на пресс-службе Минсельхоза РФ.



«Ценовая динамика по этой продукции обусловлена сезонным фактором, увеличением спроса, а также производственных издержек», — приводит сообщение министерства ТАСС.

Также сообщается, что по итогам этого года ожидается увеличение производства мяса птицы. За первое полугодие оно увеличилось на 1,5% и составило 3,44 млн т. Министерство объясняет данную тенденцию тем, что в сфере птицеводства появились новые инвестиционные проекты, а также была проведена работа по устранению заболеваний птиц.



Минсельхоз также отметил, что производство индейки является лидирующем в российском птицеводстве. Более того, Россия активно укрепляет позиции и в мировом рейтинге производителей мяса индейки, таким образом поднявшись с седьмого на второе место с общим объемом производства 415 тыс. т в год.

Ранее, 31 июля, эксперт Хижняк называл причины роста цен на курицу. По его словам, себестоимость мяса птицы растет из-за удорожания компонентов кормовых добавок.