Реклама
Прямой эфир
Мир
В США связали помощь Украине с коррупционными схемами Байденов
Общество
В «Магните» рассказали о перебоях с поставками воды
Мир
В Днепропетровской области возник пожар после взрыва
Мир
Аналитик допустил негативную реакцию Зеленского на помощь США Тайваню
Мир
Боевика ВСУ выгнали из кафе под Одессой из-за жалоб на русскую музыку
Мир
Более 50% жителей США сочли планы Трампа оспорить итоги выборов незаконными
Общество
Жителей села под Хабаровском эвакуируют из-за падения ступеней ракеты
Общество
В Якутске началось прощание с первым президентом республики Николаевым
Мир
Военные Азербайджана открыли огонь в сторону армянских позиций
Общество
Средства маткапитала предложили использовать для ремонта квартир
Мир
Маск заявил о намерении использовать приемы реслинга против Цукерберга
Общество
Синоптики пообещали похолодание на 12 градусов в Москве в конце недели
Мир
В Турции заявили о желании Эрдогана стать посредником по Украине

Минсельхоз перечислил факторы роста цен на индейку

Минсельхоз: цены на индейку зависят от сезонного фактора, роста спроса и издержек
0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Увеличение цен на индейку зависит от сезона, роста спроса, а также производственных издержек. Об этом 7 августа рассказали в пресс-службе на пресс-службе Минсельхоза РФ.

«Ценовая динамика по этой продукции обусловлена сезонным фактором, увеличением спроса, а также производственных издержек», — приводит сообщение министерства ТАСС.

Также сообщается, что по итогам этого года ожидается увеличение производства мяса птицы. За первое полугодие оно увеличилось на 1,5% и составило 3,44 млн т. Министерство объясняет данную тенденцию тем, что в сфере птицеводства появились новые инвестиционные проекты, а также была проведена работа по устранению заболеваний птиц.

Минсельхоз также отметил, что производство индейки является лидирующем в российском птицеводстве. Более того, Россия активно укрепляет позиции и в мировом рейтинге производителей мяса индейки, таким образом поднявшись с седьмого на второе место с общим объемом производства 415 тыс. т в год.

Удержали марку: покупатели стали выбирать более дорогие продукты
​​​​​​​Какие товары среднего и премиального сегментов стали предпочтительней для россиян

Ранее, 31 июля, эксперт Хижняк называл причины роста цен на курицу. По его словам, себестоимость мяса птицы растет из-за удорожания компонентов кормовых добавок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023