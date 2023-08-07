Стало известно о 10 погибших в ДТП в Таджикистане

Минимум 10 человек погибли в результате ДТП с участием грузовика в городе Куляб в Таджикистане. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при президенте республики.

«В результате ДТП 10 граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы», — уточнил собеседник агентства.

Накануне в Таджикистане грузовик врезался в несколько автомобилей и протаранил два жилых дома после того, как у транспортного средства отказали тормоза.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на место ДТП были направлены глава МВД, министр здравоохранения и председатель комитета по чрезвычайным ситуациям республики.