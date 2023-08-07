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Вильфанд рассказал об экстремально высокой температуре в 11 регионах РФ

Синоптик Вильфанд назвал ожидаемую на юге РФ температуру экстремально высокой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Жара до +40...+43 градусов в ближайшие дни прогнозируется в Республике Калмыкия и Краснодарском крае, а также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и на Ставрополье. Об этом 7 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Не менее жаркая погода ожидается в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях, в этих регионах температурный фон составит до +37 градусов.

«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни», — сказал он ТАСС.

Отмечается, что такой температурный фон в данных регионах сохранится до вторника включительно.

По данным синоптика, ожидается еще и очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. В полуденные часы Вильфанд рекомендовал не находиться под солнцем, а при необходимости носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

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Ранее, 5 августа, эксперты дали рекомендации для поездок на автомобиле в жару. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали «Известиям» о том, как комфортно и безопасно отправиться в автомобильную поездку, когда показатель на градуснике стремится вверх. Чтобы путешествие было комфортным, следует надеть удобную, дышащую и свободную одежду из натуральных тканей, в идеале — светлых оттенков. Использование солнцезащитных очков обязательно. Также нужно запастить необходимым запасом воды.

Не менее важно, отметили эксперты, подготовить к долгой поездке и сам автомобиль. Начать можно с проверки уровня охлаждающей жидкости, визуально оценив его по наполненности расширительного бачка: в жаркую погоду на систему охлаждения ложится дополнительная нагрузка.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он отмечает потенциальные последствия для организма, которые окажут негативное влияние на здоровье. Согласно данному стандарту, было выведено 12 единиц для характеристики ультрафиолетового индекса.

От одной до семи единиц — специалисты рекомендуют днем находиться в тени, надевать одежду с длинными рукавами и пользоваться защитой от солнечных лучшей. При значениях от восьми и выше — по возможности стоит оставаться дома.

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