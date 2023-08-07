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В России объем наличных в обращении в июне рекордно вырос за 25 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Объем наличных в обращении в июне вырос рекордно за последние 25 лет, по сравнению с аналогичными месяцами в предыдущие годы, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия».

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Показатель увеличился на 459 млрд и к 1 июля достиг почти 17,8 трлн рублей. Основные причины: стрессовый фактор на фоне негативных событий, обеспечение живыми деньгами регионов и сезон отпусков, считают участники рынка. При этом увеличение объема наличных средств в обращении не приводит к проблемам в проведении денежно-кредитной политики, подчеркнули в регуляторе.

В предыдущие годы, с 2015-го по 2019-й, в июне объем кеша обычно увеличивался на 1–2%, в этом же году за аналогичный период он вырос на 3%, рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. По ее словам, частично такая динамика связана с сезонностью и периодом отпусков.

В дальнейшем в этом году вряд ли объем живых денег у граждан продолжит значительно увеличиваться, считает председатель правления АРБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кеш откуда: объем наличных вырос рекордно за 25 лет

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