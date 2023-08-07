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Москва получит четыре новых электросудна и пять плавучих причалов

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Москва получит четыре электросудна из Санкт-Петербурга и пять новых плавучих причалов из Перми. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, один причалов будет диаметром 16 м, а остальные четыре — 10 м. Их детали выполнены из высокопрочной стали, она надежно защищает конструкции от перепадов температуры и внешних повреждений, отмечает агентство городских новостей «Москва». Кроме того, процесс зарядки на таких причалах происходит незаметно и бесшумно. Специально разработанные широкие турникеты позволяют пассажирам быстрее проходить на посадку. В зависимости от размера они смогут вмещать от 40 до 80 человек, пишет «Москва 24».

Электросуда доставят в столицу из Петербурга на сухогрузном теплоходе, а причалы будут интегрированы в систему московского транспорта.

Ликсутов подчеркнул, что суда и причалы полностью экологичны, работают исключительно за счет электричества и не наносят вреда акватории Москвы-реки.

Также он отметил, что данная разработка является выдающейся для мировой практики. Ее выполнили российские судостроительные компании, сообщает РИАМО. Впервые современный водный транспорт будет работать на электрическом ходу круглый год, отмечает телеканал «360».

В конце мая мэр столицы Сергей Собянин рассказал о летних путешествиях с речных вокзалов Москвы. С Северного и Южного речных вокзалов можно отправиться на теплоходе по 30 крупным городам России. По словам чиновника, жемчужиной сезона стал круиз «Московская кругосветка». Теплоход проходит по Москве-реке, Оке и Волге.

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