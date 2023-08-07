Генпрокуратура выявила нарушения в выдаче лекарств и медизделий в 20 регионах

В 20 регионах России граждане не могли получить в срок положенные им по закону медицинские изделия и средства реабилитации, сообщили «Известиям» в пресс-службе Генпрокуратуры. Это данные за последние два с половиной года — с 2021-го по 2023-й.

В частности, речь идет о закупках, аукционы на которые должны объявлять региональные власти. Так, например, в Московской области около десятка подопечных благотворительного фонда «Спина бифида» уже с прошлого года не могут получить необходимые детям-инвалидам коляски.

В региональном отделении Социального фонда России (СФР) изданию объяснили ситуацию «отсутствием заинтересованности или возможностей у участников рынка».

Права пациентов нарушались также в Башкирии, Коми, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском краях и ряде других регионов. Семь должностных лиц по итогам проверок были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отчете ведомства указывается, что территориальные отделения СФР несвоевременно заключали госконтракты на покупку оборудования, а средства на это регионы выделяли без учета фактических данных о нуждаемости. Та же ситуация складывалась и с обеспечением льготными лекарствами, сообщает Генпрокуратура: деньги выделялись без учета фактической потребности, что «приводит к несвоевременному обслуживанию выписанных врачами рецептов».

Так, в Башкирии только после вмешательства надзорных органов постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов были обеспечены инсулиновыми иглами и тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

В Краснодарском крае инвалид смог получить выписанный ему препарат только через год, а в Москве пациентка ждала препарат несколько месяцев из-за «ненадлежащего оформления документов для его закупки», сообщили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что во втором полугодии 2023 года планируется провести в регионах проверки соблюдения законодательства по заключению и реализации госконтрактов.

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Ни дать, ни взять: прокуроры нашли нарушения прав инвалидов в 20 регионах