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Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе в Краснодарском крае

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Фото: МВД РФ
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Четыре человека погибли, еще трое пострадали в результате массового ДТП на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщил региональный главк МВД 6 августа.

Авария с участием четырех легковых автомобилей произошла на 16-м км трассы Тамань – Веселовка.

В ведомстве уточнили, что в двух машинах погибли водители и пассажиры — четыре человека. В двух других — трое пострадавших.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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Ранее в этот день в результате ДТП на Семинском перевале на Алтае пострадали девять человек. В пресс-службе ГИБДД по региону уточнили, что авария произошла из-за столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом.

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