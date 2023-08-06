Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе в Краснодарском крае

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в результате массового ДТП на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщил региональный главк МВД 6 августа.

Авария с участием четырех легковых автомобилей произошла на 16-м км трассы Тамань – Веселовка.

В ведомстве уточнили, что в двух машинах погибли водители и пассажиры — четыре человека. В двух других — трое пострадавших.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее в этот день в результате ДТП на Семинском перевале на Алтае пострадали девять человек. В пресс-службе ГИБДД по региону уточнили, что авария произошла из-за столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом.