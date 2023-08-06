В Санкт-Петербурге прошел массовый забег

Центр Петербурга временно превратился в стадион. В Северной столице прошел массовый забег. Для участников были подготовлены две дистанции — в 10 и 21,1 км, передает телеканал «Известия». Суммарно на старт вышло около 11 тыс. человек. Во время забега атлеты смогли не только продемонстрировать свою спортивную подготовку, но и полюбоваться основными достопримечательностями Санкт-Петербурга. Маршрут начинался на главной площади города — Дворцовой и проходил через Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство.

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