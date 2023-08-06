Сбитый уехавшим водителем ребенок скончался в Москве

Ребенок, которого сбил водитель иномарки в Москве, скрывшийся с места ДТП, скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает источник «Известия» 6 августа.

«Ребенок скончался от полученных травм, не приходя в сознание», — рассказал собеседник.

Мужчину разыскивают. На месте ДТП работают экстренные службы.

Как ранее в этот день сообщал источник «Известий», авария произошла на Кронштадтском бульваре. По его словам, водитель на большой скорости сбил ребенка, когда тот переходил дорогу на красный свет.

После столкновения он выбежал из машины и попытался помочь ребенку. Однако, когда ему не удалось это сделать, он скрылся с места ДТП.