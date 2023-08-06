Реклама
Прямой эфир
Спорт
На Играх стран СНГ в Белоруссии разыграют новый комплект медалей
Происшествия
В подмосковном Дмитрове загорелась фабрика по производству спорттоваров
Общество
Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Москве
Мир
Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X
Армия
В МО РФ сообщили об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летящего к Москве беспилотника силами ПВО
Мир
Сильнейший шторм обрушился на ОАЭ
Спорт
Российские летчики установили новый рекорд в фигурах высшего пилотажа
Происшествия
Два человека погибли при столкновении фур в Красноярском крае
Мир
В США указали на отсутствие смысла в продолжении контрнаступления ВСУ
Мир
Экс-советник Пентагона предрек скорый отказ США от Украины
Мир
В США назвали глупым заявление Британии о мешающих ВСУ кустах
Экономика
Белоусов заявил о готовности РФ к старту отрасли беспилотных авиационных систем

В районе пляжа Любимовка в Севастополе обнаружили морскую мину

Развожаев: обнаружена морская мина в районе пляжа Любимовка в Севастополе
0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Морская мина обнаружена в районе пляжа Любимовка в Севастополе на расстоянии менее 100 м от берега. Об этом 6 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас мина дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены, спецслужбы флота работают на месте.

По словам губернатора, если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет — в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории.

Развозжаев также призвал доверять только проверенным источникам информации.

«Крымчане могут быть уверены, что полуостров под надежной защитой»
Глава республики Сергей Аксенов — о рисках блокады региона, возведении оборонительной линии и угрозах со стороны Киева

Накануне в севастопольской морской зоне был обнаружен надводный беспилотник. Как сообщил Развозжаев, эвакуации с пляжей не потребовалось, дрон был уничтожен.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023