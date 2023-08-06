В районе пляжа Любимовка в Севастополе обнаружили морскую мину

Морская мина обнаружена в районе пляжа Любимовка в Севастополе на расстоянии менее 100 м от берега. Об этом 6 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас мина дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены, спецслужбы флота работают на месте.

По словам губернатора, если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет — в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории.

Развозжаев также призвал доверять только проверенным источникам информации.

Накануне в севастопольской морской зоне был обнаружен надводный беспилотник. Как сообщил Развозжаев, эвакуации с пляжей не потребовалось, дрон был уничтожен.