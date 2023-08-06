Летчики «Русских авиационных гонок» установили новый рекорд

Проект «Русские авиационные гонки» установил новый рекорд России. Летчики выполнили максимальное количество фигур высшего пилотажа под названием «бочка». При этом перегрузка может достигать 10G, то есть на пилота давит сила, которая в 10 раз превышает вес тела, передает телеканал «Известия». Трюк подразумевает движение самолета вверх с сохранением четкой вертикальной оси в процессе вращения.



«Бочка» по вертикали — сама по себе фигура не очень сложная, но вот максимальное их количество сложно сделать ввиду того, что требуется очень четко сохранять вертикаль, иначе при любых колебаниях самолета теряется скорость и уменьшается поступательное движение вверх», — прокомментировал пилот «Русских авиационных гонок» Александр Васильев.

Мероприятие проходило на аэродроме Дракино в подмосковном Серпухове. Всероссийская федерация авиационных гонок России зарегистрировала рекорд в восемь «бочек».

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