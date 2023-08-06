Российские летчики установили новый рекорд в фигурах высшего пилотажа

В Московской области прошло авиашоу «Русские авиационные гонки», на котором российские летчики установили новый мировой рекорд. Корреспондент «Известий» Анна Воропай в воскресенье, 6 августа, побывала на аэродроме Дракино и рассказала о том, как проходили соревнования.

Она стала свидетельницей того, как российские летчики выполнили максимальное количество фигур высшего пилотажа под названием «бочка». Во время исполнения этой фигуры самолет поворачивается относительно продольной оси на 360 градусов с сохранением общего направления полета. Всероссийская федерация авиационных гонок России официально зарегистрировала восемь «бочек».

«Скорость будет 400 км/ч. И после этого самолет будет поставлен вертикально вверх. Понятно, что при движении вверх скорость будет постепенно снижаться вплоть до нуля», — рассказал перед началом полетов руководитель «Русских авиационных гонок» Дмитрий Мотин.

Он отметил, что при заходе на «бочку» перегрузка может достигать 10G, то есть на пилота давит сила, которая в 10 раз превышает вес тела.

Подготовку к установлению рекорда летчики начинают на земле.

«Весь самолет обходится, осматривается, ощупывается, гладится. Вам приходится слиться с машиной, да затягиваемся до предела», — отметил пилот Александр Васильев. Он объяснил, что максимальное количество «бочек» сложно сделать, поскольку требуется при полете очень четко сохранять вертикаль.

«Иначе при любых колебаниях самолет теряется скорость- и уменьшается поступательное движение вверх», — сказал летчик.

Выполнив несколько фигур, пилот Сергей Гуров делится впечатлениями.

«После четвертой «бочки» со счета начинаешь сбиваться, там как в карусели бешеной. Я как мышь в консервной банке, по которой молотком», — сказал он.

Пилот Владимир Ильинский, который и установил рекорд, также поделился эмоциями. «Да ничего не чувствовал, вращал и всё. Ну уже в конце крайний падал на хвост, он не хотел вращаться. Здоровья у пилота хватает, мощности не хватает», — сказал он.

Ощущения летчиков во время выполнения этой фигуры корреспондент «Известий» испытала на себе на двухместном Як-52.

«Перед глазами только крутящееся небо, действительно сложно подсчитать, сколько оборотов делает самолет», — отметила Воропай.

В конце июня стало известно о переносе авиасалона МАКС-2023 на 2024 год. При этом пресс-служба мероприятия отметила, что авиасалон был и останется визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли, так как именно там проходят мировые премьеры отечественных воздушных судов, ракет, двигателей и космической техники. На фоне отмены мероприятия также сообщалось, что в настоящий момент авиасалон работает с участниками и экспонентами из зарубежных дружественных стран.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — это международная аэрокосмическая выставка, которая проводится с периодичностью раз в два года в городе Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова недалеко от Москвы. Последний раз мероприятие проходило в 2021 году.