Два человека погибли при столкновении фур в Красноярском крае

В Красноярском крае на трассе Алтай – Кузбасс 6 августа произошло крупное ДТП с участием двух фур, которые столкнулись лоб в лоб. В результате оба водителя погибли.

Удар, который произошел на мосту, был настолько сильный, что одна из фур отлетела в сторону, пробила ограждение и рухнула в овраг. После удара обе машины загорелись. В настоящее время удалось установить личность только одного из погибших водителей.

Движение по шоссе полностью заблокировано. Причины аварии выясняются.

В среду, 2 августа, в ДТП в Республике Саха (Якутия) погибли два человека. Еще трое получили тяжелые травмы, их госпитализировали в медучреждение.