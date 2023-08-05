Два человека погибли и три пострадали в результате ДТП в Якутске
Два человека погибли и три пострадали в результате ДТП в Якутске. Об этом 5 августа сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).
Отмечается, что сообщение об аварии на 16-м км Намского тракта поступило около 06:00 по местному времени (00:00 мск).
«Предварительно установлено, что один из пострадавших управляя автомобилем Toyota Alphard не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами в медучреждение.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Накануне пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трех машин на 21-м км трассы М-5 «Урал» в Подмосковье.