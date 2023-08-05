Пять человек пострадали при столкновении трех машин на трассе в Подмосковье

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трех машин на трассе в Подмосковье. Об этом 5 августа сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне примерно в 22:30 на 21-м км трассы М-5 «Урал» в направлении Москвы.

«По предварительной информации, столкнулись три автомашины, двигавшиеся в попутном направлении. В результате происшествия пять человек получили телесные повреждения. Один из них — несовершеннолетний 2014 года рождения», — сказал собеседник агентства.

На месте ДТП проводят проверку и уточняют все обстоятельства произошедшего сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в этот день в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о гибели одного человека в результате столкновения двух легковушек в Ленобласти.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Dodge, выехала на встречную полосу, не справилась с управлением и врезалась в Renault Logan. В результате аварии пассажир Renault Logan от полученных травм скончался на месте, а водитель автомобиля и два других пассажира госпитализированы в состоянии средней тяжести.