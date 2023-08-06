Британия испугалась утечки данных через китайские электромобили

Правительство Великобритании опасается, что импортные электромобили из Китая могут быть использованы для сбора информации о подданных королевства. Об этом в субботу, 5 августа, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники.

Так, один из собеседников издания назвал китайские электромобили продуктом высокого риска. Предполагается, что функционал транспортных средств позволяет записывать и передавать данные о владельцах, в том числе местоположение, аудио- и видеоматериалы. Кроме того, машины якобы можно будет дистанционно отключить.

Тем не менее уже сейчас наблюдается рост числа электромобилей из КНР на британском рынке. Во многом это связано с запретом на продажу новых авто с дизельными и бензиновыми двигателями, который должен вступить в силу в 2030 году. Еще одним привлекательным фактором является дешевизна китайских машин.

Ранее, 21 июля, министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что его беспокоит распространение китайских беспилотных автомобилей в стране. Как и многие американские политики, он придерживается мнения, что подобные автономные машины могут собирать информацию для Пекина и Коммунистической партии Китая (КПК).